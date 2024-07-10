Юрий Безмельницын временно возглавил Индустриальный район Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Юрий Безмельницын стал исполнять обязанности главы Индустриального района Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, он приступил к своим обязанностям с 8 июля.

Напомним, после ухода с поста главы района Рафаэля Ниязова его обязанности стала исполнять его зам по общим вопросам Елена Ленцова. Теперь она вернулась к своим прежним обязанностям.

Наша справка: Юрий Анатольевич Безмельницын родился в посёлке Черёмушки Можгинского района УР 8 августа 1974 года. Окончил Сарапульский промышленно-инженерный техникум по специальности «экономика, бухгалтерский учет и контроль» и Ижевский филиал Нижегородской академии МВД России по специальности «юриспруденция».

С 1991 по 1994 годы служил в Вооружённых силах РФ.

С 1994 по 2006 годы — служба в Управлении исполнения наказаний МВД УР.

С 2006 по 2016 годы — служба в УФСИН МВД по УР.

В 2017 - 2021 годах работал на руководящих должностях в Государственном цирке Удмуртии, Летнем саду имени М. Горького, ДНТ «Спартак».

С 2021 по 2023 года и с июля 2024 года занимал должность заместителя главы администрации Индустриального района.