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Отопительный сезон в Ижевске завершится с 26 апреля

13:35, 22 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Отопительный сезон в Ижевске завершится с 26 апреля
13:35, 22 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
51
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#Ижевск\n#отопительный сезон
Фото: ИА «Сусанин»
51
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Соответствующее постановление подписал глава города.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление о прекращении отопительного сезона в городе с 26 апреля. В соцсетях он продемонстрировал, как ставит подпись на документе.

«Я получаю много обращений от вас, горожане, что в квартирах жарко. Но мы, принимая это решение, вынуждены руководствоваться температурами на улице. Есть прогнозы, что в четверг и пятницу ночная температура будет весьма низкой. Это может привести к тому, что температура в больницах, школах и детсадах будет очень низкой. Поэтому окончание отопительного сезона — с 26 апреля», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, в середине недели систему отопления в городе проверят напором крутого кипятка.

 

13:35, 22 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
51
0
#Ижевск\n#отопительный сезон