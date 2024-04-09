За месяц дорожники Ижевска устранили более 7,8 тысячи квадратных метров аварийных дефектов

Ижевск. Удмуртия. За последний месяц на улицах Ижевска устранили более 7,8 тыс. кв. м. аварийных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Каждую ночь дорожники ремонтируют 200-300 кв. м. ям литым асфальтом. Отмечается, что это единственная технология, которую можно применять между сезонами.

В настоящий момент специалисты контролируют улицы: Ленина, Карла Маркса, Союзную и Воткинское шоссе. Участки этих дорог будут отремонтированы в 2024 году.

Помимо этого, дорожники устраняют ямы на улицах: 40 лет Победы, Пушкинской, Бородина, Чугуевского, Володарского, Краева, Воровского, Новостроительной, Баранова, Областной, Кирпичной, Живсовхозной и на Южной набережной.

Капитальные ремонты начнутся с 1 мая или раньше, если позволит погода. А пока дорожники тестируют новое оборудование для укладки литого асфальта — инфракрасную лампу.

Задать вопросы по теме содержания дорог можно в городской диспетчерской службе по телефону 072 или 998-072.