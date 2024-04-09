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За месяц дорожники Ижевска устранили более 7,8 тысячи квадратных метров аварийных дефектов

14:16, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За месяц дорожники Ижевска устранили более 7,8 тысячи квадратных метров аварийных дефектов
14:16, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#асфальт
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
145
0

До сих пор используется литой асфальт.

Ижевск. Удмуртия. За последний месяц на улицах Ижевска устранили более 7,8 тыс. кв. м. аварийных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Каждую ночь дорожники ремонтируют 200-300 кв. м. ям литым асфальтом. Отмечается, что это единственная технология, которую можно применять между сезонами.

В настоящий момент специалисты контролируют улицы: Ленина, Карла Маркса, Союзную и Воткинское шоссе. Участки этих дорог будут отремонтированы в 2024 году. 

Помимо этого, дорожники устраняют ямы на улицах: 40 лет Победы, Пушкинской, Бородина, Чугуевского, Володарского, Краева, Воровского, Новостроительной, Баранова, Областной, Кирпичной, Живсовхозной и на Южной набережной. 

Капитальные ремонты начнутся с 1 мая или раньше, если позволит погода. А пока дорожники тестируют новое оборудование для укладки литого асфальта — инфракрасную лампу.

Задать вопросы по теме содержания дорог можно в городской диспетчерской службе по телефону 072 или 998-072. 

14:16, 09 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт\n#асфальт