В Удмуртии прекратили производство по делу о банкротстве ДП «Ижевское»

Ижевск. Удмуртия. Банкротная процедура в отношении АО «ДП Ижевское» прекращена. Об этом в своём ТГ-канале сообщил директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников, также являющийся антикризисным управляющим АО «ДП Ижевское» и АО «Удмуртавтодор».

Он также опубликовал копию резолютивной части определения Арбитражного суда Удмуртии от 21 марта 2024 года. Суд постановил оставить без рассмотрения заявления ООО «Ижтерм», ООО «Региональное снабжение», ООО «СМУ №5» и ООО «Строй-Инвест»; а также прекратить производство по заявлениям ООО «Спецкомплект» и ООО «Техсоль».

Суд также отказал в удовлетворении заявления Коллегии адвокатов «Варначев и партнеры» о признании ДП «Ижевское» банкротом. Производство по делу о банкротстве предприятия прекращено. Определение может быть обжаловано.

Напомним, в октябре 2023 года «Аэропорт Ижевск» и ДП «Ижевское» включили в план на приватизацию в 2024 году. А в январе 2024 года команда Александра Синельникова «вытащила с того света» АО «Удмуртавтодор».