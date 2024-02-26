В первый день марта воздух в Удмуртии прогреется до +2 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии март начнётся с плюсовой температуры. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

27 февраля в республике осадков не ожидается. Столбики термометра покажут -1…-6 градусов. Днём в среду ожидается до 0…-5 градусов. В четверг температура воздуха достигнет -4…+1 градуса.

Также в среду и четверг местами возможен небольшой снег и слабый прохладный дождь.

В пятницу станет ещё теплее. Воздух днём прогреется до -2…+2 градусов. По предварительным данным, в выходные погода существенно не изменится.