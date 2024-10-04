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В городском парке Можги появилась зона с девятью объединёнными качелями

10:40, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В городском парке Можги появилась зона с девятью объединёнными качелями
10:40, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
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#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#подростки\n#общественные пространства
Фото: vk.com (Эрик Уразов)
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Её создали по инициативе подростков.

Можга. Удмуртия. В парке культуры и отдыха Можги благоустроили подростковую площадку «Наше место». Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.  

Новая зона отдыха представляет собой девять объединённых качелей. Конструкцию установили рядом с Культурно-спортивным центром «Можга».

Проект «Наше место» создали подростки проектной команды «Ничего Лишнего». Его получилось реализовать благодаря победе в республиканском конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера». 

Все ремонтные работы уже завершены. 4 октября в 17:30 в Можге пройдёт открытие нового общественного пространства (12+). Горожан приглашают на «квартирник», во время которого они будут петь, пить чай и праздновать. 

10:40, 04 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
71
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#подростки\n#общественные пространства