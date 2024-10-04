В городском парке Можги появилась зона с девятью объединёнными качелями

Можга. Удмуртия. В парке культуры и отдыха Можги благоустроили подростковую площадку «Наше место». Об этом на своей странице в «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

Новая зона отдыха представляет собой девять объединённых качелей. Конструкцию установили рядом с Культурно-спортивным центром «Можга».

Проект «Наше место» создали подростки проектной команды «Ничего Лишнего». Его получилось реализовать благодаря победе в республиканском конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера».

Все ремонтные работы уже завершены. 4 октября в 17:30 в Можге пройдёт открытие нового общественного пространства (12+). Горожан приглашают на «квартирник», во время которого они будут петь, пить чай и праздновать.