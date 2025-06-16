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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В парке Кирова появилась шахматная аллея

15:27, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В парке Кирова появилась шахматная аллея
15:27, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
283
0
#Ижевск\n#общественные пространства\n#Парк Кирова
Источник фото: Денис Парахин
283
0

По пятницам с 11:00 до 13:00 всех желающих будут ждать шахматные мастера.

Ижевск. Удмуртия. В парке Кирова в Ижевске открыли шахматную аллею. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Общественное пространство стало подарком на 265-летие Ижевска. Мастера шахмат будут ждать всех желающих по пятницам с 11:00 до 13:00 (0+). Шахматная зона вместе со всем инвентарём будет открыта круглосуточно.

«Теперь каждый желающий может насладиться шахматами на свежем воздухе, играя за стильными шахматными столами, благодаря Российскому военно-историческому обществу», — написал Денис Парахин.

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15:27, 16 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
283
0
#Ижевск\n#общественные пространства\n#Парк Кирова