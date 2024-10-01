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В Ижевске стартовала неделя общегородских субботников

15:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске стартовала неделя общегородских субботников
15:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботники\n#общественные пространства\n#уборка мусора
Фото: ИА «Сусанин»
18
0

Горожане за 4 дня приведут в порядок 11 территорий.

Ижевск. Удмуртия. В общественных пространствах Ижевска со 2 по 5 октября пройдут общегородские субботники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Горожане подготовят к зиме парки, скверы, лесопосадки и другие общественные пространства. Поучаствовать могут все неравнодушные жители. Инвентарь выдадут на месте. 

2 октября в 15:00 субботники начнутся в сквере «Птичий», на территории у Дворца детского (юношеского) творчества, в сквере имени Александра Титова и на территории у домов №40 и №42 по улице Нижней. 

В 16:00 уборка стартует в сквере вдоль улицы Пушкинской, напротив домов №148 и №150. 

3 октября в 15:00 любителей чистоты собирают у родника на улице Авангардной, 2. 

В это же время горожане начнут убирать лесопосадку вдоль улицы Севастопольской от улицы Фурманова до Пирогова. Сбор участников пройдёт за заправочной станцией на улице Азина, 342. 

В 09:00 4 октября все желающие могут присоединиться к субботнику в сквере Кенигсбергской дивизии на Воткинском шоссе, 48. 

В этот же день в 14:00 уборка начнётся на территории между улицами Саратовской, Ключевской и Кирпичной. Горожан собирают у дома №29 по улице Саратовской. 

В 15:00 в Первомайском районе Ижевска стартует субботник рядом с домами №47 и №55 по улице Пастухова. 

5 октября жителей Ижевска в 10:00 приглашают на субботник в лесопосадке по улице Ворошилова за территорией бывшего ТРК «Столица».   

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15:40, 01 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботники\n#общественные пространства\n#уборка мусора