В Ижевске стартовала неделя общегородских субботников

Ижевск. Удмуртия. В общественных пространствах Ижевска со 2 по 5 октября пройдут общегородские субботники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Горожане подготовят к зиме парки, скверы, лесопосадки и другие общественные пространства. Поучаствовать могут все неравнодушные жители. Инвентарь выдадут на месте.

2 октября в 15:00 субботники начнутся в сквере «Птичий», на территории у Дворца детского (юношеского) творчества, в сквере имени Александра Титова и на территории у домов №40 и №42 по улице Нижней.

В 16:00 уборка стартует в сквере вдоль улицы Пушкинской, напротив домов №148 и №150.

3 октября в 15:00 любителей чистоты собирают у родника на улице Авангардной, 2.

В это же время горожане начнут убирать лесопосадку вдоль улицы Севастопольской от улицы Фурманова до Пирогова. Сбор участников пройдёт за заправочной станцией на улице Азина, 342.

В 09:00 4 октября все желающие могут присоединиться к субботнику в сквере Кенигсбергской дивизии на Воткинском шоссе, 48.

В этот же день в 14:00 уборка начнётся на территории между улицами Саратовской, Ключевской и Кирпичной. Горожан собирают у дома №29 по улице Саратовской.

В 15:00 в Первомайском районе Ижевска стартует субботник рядом с домами №47 и №55 по улице Пастухова.

5 октября жителей Ижевска в 10:00 приглашают на субботник в лесопосадке по улице Ворошилова за территорией бывшего ТРК «Столица».

Все мероприятия 0+