Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Девять рециклеров работали в Ижевске минувшей ночью

09:44, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Девять рециклеров работали в Ижевске минувшей ночью
09:44, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#асфальт\n#ремонт\n#ремонт дорог\n#ремонт улиц\n#дорожники\n#выбоины
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
209
0

Всего с начала сезона дорожники устранили выбоины на площади более 13 тыс. квадратных метров.

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 20 марта в Ижевске для латания выбоин в асфальте было задействовано девять рециклеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За ночь дорожники устранили 493 кв. м дефектов асфальта. Работы велись в переулке Северный, на подъезде к заводу Альтаир, на улицах Ленина, Петрова, Союзная и Чугуевского, а также на Воткинском шоссе.

Днём работы будут продолжаться, рециклеры проедут по 16 улицам города.

Как сообщается, с начала ремонтного сезона были ликвидированы ямы и выбоины на площади более 13 тыс. кв. м.

Напомним, с 18 марта общественники подключились к контролю за выполнением ямочного ремонта в Ижевске.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

09:44, 20 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#асфальт\n#ремонт\n#ремонт дорог\n#ремонт улиц\n#дорожники\n#выбоины