Ижевск. Удмуртия. В ночь на 20 марта в Ижевске для латания выбоин в асфальте было задействовано девять рециклеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За ночь дорожники устранили 493 кв. м дефектов асфальта. Работы велись в переулке Северный, на подъезде к заводу Альтаир, на улицах Ленина, Петрова, Союзная и Чугуевского, а также на Воткинском шоссе.

Днём работы будут продолжаться, рециклеры проедут по 16 улицам города.

Как сообщается, с начала ремонтного сезона были ликвидированы ямы и выбоины на площади более 13 тыс. кв. м.

Напомним, с 18 марта общественники подключились к контролю за выполнением ямочного ремонта в Ижевске.