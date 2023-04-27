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Ижевские транспортники сохранят скидку для пассажиров при оплате проезда банковской картой

14:04, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижевские транспортники сохранят скидку для пассажиров при оплате проезда банковской картой
14:04, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
83
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#ИПОПАТ\n#пассажиры\n#цены
Фото: vk.com/izhget
83
0

Информацию подтвердили пресс-службы ИПОПАТ и ИжГЭТ.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские пассажироперевозчики сохранят скидку в 1 рубль при безналичном расчёте за проезд. Информацию подтвердили пресс-службы ИПОПАТ и ИжГЭТ.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 мая 2023 года транспортные предприятия уравняют стоимость проезда до 29 рублей, независимо от способа оплаты: наличными или банковской картой.

Таким образом, с 1 мая в автобусах, троллейбусах и трамваях Ижевска сохранится прежний прайс: 28 рублей — для тех, кто платит за поездку картой, и 29 рублей — для пассажиров с наличными деньгами.

14:04, 27 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
83
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#ИПОПАТ\n#пассажиры\n#цены