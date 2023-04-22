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В общественном транспорте Ижевска с 1 мая перестанет действовать скидка при оплате проезда банковской картой

16:42, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В общественном транспорте Ижевска с 1 мая перестанет действовать скидка при оплате проезда банковской картой
16:42, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
188
0
#Ижевск\n#общественный транспорт\n#цены\n#скидки\n#пассажирские перевозки
Фото: ИА "Сусанин"
188
0

Стоимость поездки за наличный и безналичный расчет составит одинаковую сумму в 29 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Стоимость поездки в общественном транспорте Ижевска уравняют до одной суммы независимо от способа оплаты проезда. Нововведения будут применяться с 1 мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что скидка в размере 1 руб. при безналичном расчете была введена по инициативе пассажироперевозчиков и носила временный характер. С 1 мая стоимость проезда по муниципальным маршрутам в Ижевске по наличному и безналичному расчету составит 29 руб.

16:42, 22 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
188
0
#Ижевск\n#общественный транспорт\n#цены\n#скидки\n#пассажирские перевозки