В общественном транспорте Ижевска с 1 мая перестанет действовать скидка при оплате проезда банковской картой

Ижевск. Удмуртия. Стоимость поездки в общественном транспорте Ижевска уравняют до одной суммы независимо от способа оплаты проезда. Нововведения будут применяться с 1 мая 2023 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что скидка в размере 1 руб. при безналичном расчете была введена по инициативе пассажироперевозчиков и носила временный характер. С 1 мая стоимость проезда по муниципальным маршрутам в Ижевске по наличному и безналичному расчету составит 29 руб.