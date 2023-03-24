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Предстоящим летом в Ижевске откроются 11 мультиформатных площадок для досуга школьников

11:25, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Предстоящим летом в Ижевске откроются 11 мультиформатных площадок для досуга школьников
11:25, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#лето\n#развлечения\n#отдых
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
155
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Времяпровождение детей организуют подготовленные вожатые.

Ижевск. Удмуртия. Предстоящим летом в Ижевске запустят новый детский проект «Флагманы двора». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

В 2022 году в городе реализовали пилотный проект «Сказка во дворе», в рамках которого на 6 площадках Ижевска были организованы развлечения для школьников. Задумка понравилась как детям, так и родителям.

На смену этой идее пришел проект «Флагманы двора». Теперь в июле и августе в Ижевске будут работать 11 мультиформатных площадок. Мероприятия запланированы с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. 

Детей станет развлекать усиленный вожатский корпус, для этого в мае запустят школу вожатых. Ее участники разработают и защитят проекты на тему безопасного и познавательного отдыха детей и подростков в летние каникулы. Помогать вожатым будут волонтеры, опытные наставники, депутатский корпус и социально активный бизнес Ижевска. 

Предварительно, мультиформатными площадками станут: сквер Металлургов, сквер оружейника Драгунова, парк «Союзники» и Столичный лицей. Список еще продолжает формироваться.

11:25, 24 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#лето\n#развлечения\n#отдых