Предстоящим летом в Ижевске откроются 11 мультиформатных площадок для досуга школьников

Ижевск. Удмуртия. Предстоящим летом в Ижевске запустят новый детский проект «Флагманы двора». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В 2022 году в городе реализовали пилотный проект «Сказка во дворе», в рамках которого на 6 площадках Ижевска были организованы развлечения для школьников. Задумка понравилась как детям, так и родителям.

На смену этой идее пришел проект «Флагманы двора». Теперь в июле и августе в Ижевске будут работать 11 мультиформатных площадок. Мероприятия запланированы с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

Детей станет развлекать усиленный вожатский корпус, для этого в мае запустят школу вожатых. Ее участники разработают и защитят проекты на тему безопасного и познавательного отдыха детей и подростков в летние каникулы. Помогать вожатым будут волонтеры, опытные наставники, депутатский корпус и социально активный бизнес Ижевска.

Предварительно, мультиформатными площадками станут: сквер Металлургов, сквер оружейника Драгунова, парк «Союзники» и Столичный лицей. Список еще продолжает формироваться.