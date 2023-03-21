На заводе «Ижсталь» устранили выбросы от сталеплавильного производства

Ижевск. Удмуртия. Завод «Ижсталь» завершил масштабный проект по прекращению выбросов от сталеплавильного производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В 2012 году после масштабной реконструкции производственных мощностей на заводе осталась одна дуговая сталеплавильная печь ДСП-25, чья система газоочистки не удовлетворяла современным экологическим требованиям.

В 2022 году предприятие подключило этот агрегат к современной системе газоочистки сталеплавильного комплекса ДСП-40. Для этого специалисты смонтировали газоход диаметром до 3 м и протяженностью около 200 м, который соединил печь с установкой газоочистки. Помимо этого на крыше цеха установили вытяжной зонт и пылеосадительную камеру, которые будут улавливать остаточные газы и крупные взвешенные частицы.

В результате было смонтировано более 500 т разных металлоконструкций, завод начал пользоваться новой насосно-аккумуляторной станцией и дымососом, а также установил дополнительное оборудование на участке водоподготовки.

На эти работы ушло более 300 млн рублей. Теперь все системы газоочистки предприятия удовлетворяют жестким экологическим требованиям.

«Снижение воздействия металлургического производства на окружающую среду — одно из приоритетных направлений деятельности завода. На «Ижстали» реализуется долгосрочная программа природоохранных мероприятий. Проект по устранению выбросов от сталеплавильного производства был приоритетным пунктом этой программы, и я испытываю глубокое удовлетворение от его реализации. Горожане больше не увидят рыжий дым с «Ижстали», — рассказал управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.