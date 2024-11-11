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Измеритель толщины горячего покрытия разработали в УдГУ

17:45, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Измеритель толщины горячего покрытия разработали в УдГУ
17:45, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#проект\n#разработка
Источник фото: УдГУ
130
0

Планируется запустить прибор в работу через год.

Ижевск. Удмуртия. В УдГУ разработали импортозамещающий измеритель нанометровых толщин горячего покрытия на изогнутых стеклянных изделиях. Об этом сообщается на странице вуза. 

Прибор изготовили по заказу завода микроэлектронных технологий. Принцип работы аппарата основан на измерении интенсивности отраженного оптического излучения видимого диапазона. 

С помощью контрольных образцов специалисты провели градуировку прибора, а также решили, как его фиксировать на выпуклой стеклянной поверхности.

Отмечается, что для создания измерителя использовалось 80% отечественных деталей. В планах запустить прибор в работу через год.  

17:45, 11 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#проект\n#разработка