Измеритель толщины горячего покрытия разработали в УдГУ

Ижевск. Удмуртия. В УдГУ разработали импортозамещающий измеритель нанометровых толщин горячего покрытия на изогнутых стеклянных изделиях. Об этом сообщается на странице вуза.

Прибор изготовили по заказу завода микроэлектронных технологий. Принцип работы аппарата основан на измерении интенсивности отраженного оптического излучения видимого диапазона.

С помощью контрольных образцов специалисты провели градуировку прибора, а также решили, как его фиксировать на выпуклой стеклянной поверхности.

Отмечается, что для создания измерителя использовалось 80% отечественных деталей. В планах запустить прибор в работу через год.