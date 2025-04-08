Ижевск. Удмуртия. Проект обновления парка «Берёзовая роща» в Ижевске вошёл в реестр лучших практик благоустройства 2024 года. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Для зачисления в реестр было подано 396 заявок, но в итоговый список попали только 48 проектов. При выборе смотрели на качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Положительную оценку экспертного совета получил и ижевский парк «Берёзовая роща». Напомним, что пространство постепенно преображается с 2023 года. Местные жители сами проголосовали за него в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В парке уже благоустроены лестница и спуск для велосипедистов к речке Карлутке, родник с беседкой и зоной отдыха, площадка для выгула собак, детская зона, а также установлены качели и арт-объекты. Помимо этого, в парке создали дорожки и тропинки.

В 2025 году в парке вновь продолжатся работы по благоустройству.