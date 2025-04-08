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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Проект обновления «Берёзовой рощи» в Ижевске вошёл в число лучших практик благоустройства

10:40, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Проект обновления «Берёзовой рощи» в Ижевске вошёл в число лучших практик благоустройства
10:40, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проект\n#благоустройство\n#парк\n#Берёзовая роща
Источник фото: Центр территориального развития Удмуртии
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Он оказался в числе 48 лучших проектов 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Проект обновления парка «Берёзовая роща» в Ижевске вошёл в реестр лучших практик благоустройства 2024 года. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Для зачисления в реестр было подано 396 заявок, но в итоговый список попали только 48 проектов. При выборе смотрели на качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей. 

Положительную оценку экспертного совета получил и ижевский парк «Берёзовая роща». Напомним, что пространство постепенно преображается с 2023 года. Местные жители сами проголосовали за него в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

В парке уже благоустроены лестница и спуск для велосипедистов к речке Карлутке, родник с беседкой и зоной отдыха, площадка для выгула собак, детская зона, а также установлены качели и арт-объекты. Помимо этого, в парке создали дорожки и тропинки. 

В 2025 году в парке вновь продолжатся работы по благоустройству. 

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10:40, 08 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проект\n#благоустройство\n#парк\n#Берёзовая роща