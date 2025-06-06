Камбарка. Удмуртия. В 2024 году выручка порта Камбарки выросла на 262%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

Напомним, что в июле 2024 года Горьковская железная дорога вместе с АО «Порт Камбарка» начали заниматься перегрузкой с водного транспорта на железнодорожный. Сейчас этот проект развивается «полным ходом». В 2024 году порт принял 34 баржи и отправил более тысячи железнодорожных вагонов.

«Открывшаяся этой весной навигация также позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», — отмечает Александр Галанов.

Порт имеет причальную стенку длиной 620 м, почти 4 км внутренних железнодорожных путей и 8 кранов, которые могут поднимать груз от от 5 до 20 т. В результате они могут одновременно загружать до 60 вагонов.

Теперь в порту Камбарки планируют модернизировать инфраструктуру для мультимодального логистического центра.