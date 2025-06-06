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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Выручка порта Камбарки в 2024 году выросла на 262%

16:15, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Выручка порта Камбарки в 2024 году выросла на 262%
16:15, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#порт\n#проект\n#грузоперевозки\n#выручка
Источник фото: vk.com (Александр Галанов)
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За год в нём побывали 34 баржи.

Камбарка. Удмуртия. В 2024 году выручка порта Камбарки выросла на 262%. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов. 

Напомним, что в июле 2024 года Горьковская железная дорога вместе с АО «Порт Камбарка» начали заниматься перегрузкой с водного транспорта на железнодорожный. Сейчас этот проект развивается «полным ходом». В 2024 году порт принял 34 баржи и отправил более тысячи железнодорожных вагонов. 

«Открывшаяся этой весной навигация также позволяет с оптимизмом смотреть в будущее», — отмечает Александр Галанов. 

Порт имеет причальную стенку длиной 620 м, почти 4 км внутренних железнодорожных путей и 8 кранов, которые могут поднимать груз от от 5 до 20 т. В результате они могут одновременно загружать до 60 вагонов. 

Теперь в порту Камбарки планируют модернизировать инфраструктуру для мультимодального логистического центра.  

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16:15, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#порт\n#проект\n#грузоперевозки\n#выручка