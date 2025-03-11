Ува. Удмуртия. Жители Увы указали на нехватку парковок во время презентации проекта благоустройства проспекта Карла Маркса. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Ранее увинцам презентовали проект благоустройства. Отмечается, что обновлённое пространство может стать визитной карточкой посёлка.

«Сейчас совместно с администрацией посёлка мы прорабатываем варианты дополнительных парковочных зон, чтобы компенсировать их нехватку», — говорится в сообщении.

При этом жители оценили новые места отдыха вдоль всей улицы. Отмечается, что особенно им пришлись по вкусу решения, которые делают транзит безопаснее для пешеходов.

Итоговая концепция проекта благоустройства центрального проспекта Увы будет готова в конце марта.