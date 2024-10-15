В Удмуртии разработали концепцию обновления аллеи вдоль улицы Советской в Сюмсях

Сюмси. Удмуртия. Центр территориального развития Удмуртии разработал проект благоустройства аллеи вдоль улицы Советской в Сюмсях. Об этом сообщает Центр территориального развития УР.

Жители села активно гуляют по аллее, а автомобилисты часто проезжают вдоль неё, но пространство не является комфортным и безопасным. Поэтому люди решили обновить его.

Архитекторы вдохновились историей Сюмсей, рельефом местности и природой, в результате чего разработали пешеходный маршрут с точками притяжения вдоль всей улицы. Акцентным цветом стал красный, который символизирует ягодное изобилие этого края.

Специалисты задумали расположить по всей территории аллеи места для общения и совместного отдыха жителей разных возрастов. Например, у дома купца Шмыкова задумано благоустроить площадку для отдыха и сборов на экскурсии, а у столовой-кулинарии может появиться двухуровневая терраса с уличными столиками.

По задумке архитекторов, около установленных в 2024 году качелей появится арт-объект «Сюмси» с подсветкой и фирменным логотипом. Рядом разместится детская зона с бизибордами, «пеньками» и ягодными дольками для развития баланса и активных игр.