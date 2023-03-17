Юрлицо заплатит 100 тысяч рублей за нарушения по содержанию дорог в Первомайском районе Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения выявили в Первомайском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

После обращений граждан прокуратура вместе со специалистами ОГИБДД УМВД России по Ижевску проверила улицы города. Проверка показала, что на проезжей части ряда улиц Первомайского района имеются многочисленные выбоины и просадки, к примеру, на улице 40 лет Победы и Удмуртской.

Помимо этого дороги на улицах Пастухова, Бабушкиной и других были скользкими, на них лежал снег, была заужена проезжая часть, а на тротуарах сформировались снежные валы.

В результате выявленных нарушений прокурор внес начальнику службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска представление. Помимо этого в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»). Юридическому лицу назначили административный штраф на сумму 100 тыс. рублей.

Нарушения в части расчистки дорог уже устранены, проведение остальных работ контролирует прокуратура.

Напомним, что служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска также должна заплатить штраф за несвоевременную расчистку дорог в Индустриальном районе Ижевска.