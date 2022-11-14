В Воткинске отложили покупку новой елки

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске решили отложить покупку новой городской елки. Об этом сообщает глава города Алексей Заметаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что новогодней елке уже много лет и она практически пришла в негодность. К концу 2022 года власти планировали купить новый символ праздника, но из-за непростого времени было решено отложить эту необязательную трату.

По традиции елки появятся в парке «Времена года» и на Южном поселке, праздничные открытия пройдут 24 и 25 декабря соответственно.

Новогодние гуляния в 2023 году в основном будут ориентированы на детей и семейный отдых. Детские праздники сохранятся в традиционном формате, их начнут проводить с 18 декабря в городских учреждениях культуры дополнительного образования.

Напомним, что власти Ижевска отказались от ежедневного новогоднего фестиваля и дополнительной иллюминации. Праздничные программы для детей пройдут в день открытия ледового городка и в январские выходные.