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В новогодние праздники Ижевск сэкономит на ежедневном фестивале и фейерверках

13:55, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
В новогодние праздники Ижевск сэкономит на ежедневном фестивале и фейерверках
13:55, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
2618
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год
Фото: ИА "Сусанин"
2618
0

Средства собираются направить на поддержку участников спецоперации.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал в соцсетях о формате предстоящих новогодних праздников. Градоначальник сообщил, что ёлка и городок на Центральной площади появятся.

«Время сейчас непростое: требуется поддержка нашим ребятам — участникам СВО, их семьям, но и оставить детей без праздника было бы неправильным. Поэтому по решению оргкомитета на Центральной площади будет установлена ёлка и ледовый городок, ёлки также появятся во всех районах», — написал Бекмеметьев.

Он также отметил, что в день открытия ледового городка в Ижевске, а также в январские выходные для детей на площади пройдут праздничные программы.

Администрация города решила отказаться от формата ежедневного новогоднего фестиваля с фейерверками и вечерними программами. Также не будет дополнительной иллюминации для оформления города. «Сейчас важно аккумулировать средства на поддержку наших бойцов и их семей», — написал глава Ижевска.

«Дополнительно проведем благотворительные спектакли и представления для детей, чьи папы сейчас на службе. Традиционно пройдёт проект «Ёлка желаний», которая исполнит мечты ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — поведал Олег Бекмеметьев.

Более подробную информацию с программой детских представлений и особенностями оформления городка сообщат в начале декабря.

13:55, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
2618
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год