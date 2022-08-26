Днем 28 августа на ряде улиц Ижевска перекроют движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта перекроют на некоторых участках дорог в Ижевске 28 августа. Связано это с проведением забега «Динамовская миля», сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 08:45 до 14:30 автомобили не смогут проехать:

- по улице Пушкинской от улицы Ленина до улицы Кирова;

- по улице Советской от улицы Карла Маркса до улицы Удмуртской;

- по улице Коммунаров от улицы Кирова до улицы Ленина;

- по улице Красногеройской от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова;

- по улице Лихвинцева от улицы Пушкинской до площади 50 лет Октября;

- по улице Наговицына от площади 50 лет Октября до улицы Пушкинской;

- по переулку Широкому от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров;

- по улице Кирова от улицы Коммунаров до улицы Карла Маркса;

- по улице Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Советской.

Как сообщает ИПОПАТ, автобусы №12, 19, 27, 28, 40 изменят маршрут.

Автобус №28 поедет через улицу Пушкинскую по улице Майской и улице Удмуртской, в обратном направлении по тем же улицам.

Автобус №19 поедет через улицы Пушкинскую, Кирова, Карла Маркса, Ленина, Пушкинскую. В обратном направлении: через улицы Ленина, Удмуртскую, Майскую и Пушкинскую.

Автобусы №12, 27 и 40 перенаправят с улицы Советской на улицу Ленина.

Легкоатлетический забег «Динамовская миля» пройдет 27 и 28 августа. В субботу на стадионе «Динамо» состоятся детские соревнования, в воскресенье побегут взрослые - 1609 м, а также по улицам города они преодолеют 10 000 м и 21 100 м.