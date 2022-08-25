Точки с фунфыриками начали проверять в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Точки, торгующие фунфыриками, начали проверять в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

В первую очередь проверке подвергаются места, о которых жители указывают в обращениях. Так, например, незаконная деятельность подтвердилась в ларьке на остановке «Жигули». «С горе-предпринимателем мы судимся: добровольно освобождать «хлебное» место он не хочет», — добавил Бекмеметьев.

За три дня, начиная с 22 августа, проинспектировано 6 таких точек. Только в одной из них не продали спирт. Полиция зафиксировала факты продажи, предпринимателям грозит штраф.

В рейдах принимает участие и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов. «Ему, кстати, фунфырик не продали: видимо, узнали знаменитого спортсмена», — написал глава Ижевска.

Напомним, на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов поручил главе города организовать вместе с сотрудниками полиции подобные рейды. Одной из причин стала жалоба местной жительницы. По ее словам, у дома №260 на улице Удмуртской торгуют спиртом. Как оказалось, предприниматель арендует помещения Владыкинского рынка, однако под вывеской с хозтоварами продает фунфырики. Имеющие пристрастие к спиртному горожане с самого утра закупаются алкоголем и распивают его во дворах.

Глава Удмуртии поручил депутатам разработать новые штрафы для таких предпринимателей.