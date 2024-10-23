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Пятьдесят человек будут следить за уборкой прилегающих территорий в Ижевске

14:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пятьдесят человек будут следить за уборкой прилегающих территорий в Ижевске
14:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка\n#бизнес\n#проверки
Источник фото: скриншот прямого эфира
266
0

Таким образом постепенно планируется приучить бизнес приводить в порядок землю вокруг их зданий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске наймут 50 человек, которые будут следить за своевременной уборкой прилегающих территорий. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия». 

Напомним, что в Ижевске разработали проект изменений в Правила благоустройства, в рамках которого собственники объектов будут участвовать в содержании земли, которая прилегает к их зданиям. Это изменение вызвало много вопросов среди горожан и представителей бизнеса. 

«Важно четко понимать, что мы отвечаем за дороги и муниципальные территории, и делаем это хорошо и качественно, но каждый должен отвечать за свою прилегающую территорию, без этого никак не получится красивого чистого города», — отметил мэр. 

Чтобы следить, как собственники поддерживают порядок на своих территориях, в городе решили усилить муниципальный контроль. В результате штат муниципальных служащих пополнится 50 новыми сотрудниками, которые будут контролировать, как проходит уборка данных территорий. 

«Будем штрафовать, будем наказывать, но заставим бизнес всё-таки любить и следить за своей территорией», — заявил Дмитрий Чистяков.  

14:00, 23 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка\n#бизнес\n#проверки