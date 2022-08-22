В Удмуртии могут пересмотреть систему штрафов за нелегальную продажу алкоголя

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии поручил пересмотреть систему штрафов для тех, кто незаконно торгует алкогольными напитками. Об этом Александр Бречалов сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 22 августа. Причиной привлечения внимания руководителя региона стало обращение жителей дома Удмуртская, 206 в Ижевске.

«Рядом находятся разные помещения, «Владыкинский рынок», шалманы из 90-х… Некий ипэшник под вывеской «Парфюмерия» продаёт фунфырики и шкалики — спирт 95%. В пять утра окошко открывается… В лоб нарушение закона», — сказал Бречалов.

По его словам, это не одна подобная точка в городе. «За пять лет победили, вроде бы, эти фунфырики, остались наливайки… Снова расцветает», — отметил глава Удмуртии.

Он также отметил, что после полицейского рейда собственник оплатил штраф и снова открыл продажу. Александр Бречалов дал поручение спикеру Госсовета республики Владимиру Невоструеву и руководителю своей администрации Сергею Смирнову пересмотреть систему штрафов, для предпринимателей, которые торгуют подобной продукцией и нарушают закон по времени.

«Десять тысяч — это пыль стереть. Надо, чтоб это было невыгодно штрафы делать. Отработать это с нашими депутатами Госдумы, потому что это Кодекс по административным преступлениям», — сказал глава Удмуртии.

Также он призвал полицию увеличить количество проверок по подобным заведениям: «ежедневные рейды — чтобы выжечь эту заразу».