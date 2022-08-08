Реставрацию «Дачи Башенина» в Сарапуле планируют завершить в сентябре

Сарапул. Удмуртия. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Дача Башенина» идёт полным ходом. Как сообщила пресс-служба Сарапульского музея-заповедника, в который входит объект, подрядчиком выступает сарапульская лицензированная компания «Ресстрой».

В процессе реставрации капитально отремонтируют кровлю, цоколь, террасу с входной группой, фасад, все балконы и окна памятника архитектуры. У «Дачи Башенина» восстановят вход с левой стороны и установят подъёмник для маломобильных посетителей. Кроме этого, благоустроят парк с новыми пешеходными дорожками и освещением, запустят фонтан.

«За долгие годы эксплуатации здания был изменён его конструктив, в процессе реставрации он будет восстановлен по первоначальному плану постройки. Все работы проводятся в соответствии с правилами реставрации. При ремонте объекта культурного наследия федерального значения действует много ограничений, все они выполняются подрядной организацией», — отметила директор Сарапульского музея-заповедника Сабина Креклина.

Отметим, что объект включён в «Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2022 году». Собственные средства в ремонт вкладывает и сам городской музей. Основные работы планируется завершить в сентябре. Вернуть экспозицию и открыть музейную площадку для посетителей специалисты надеются в 2022 году.

Напомним, ранее реставрацию старинной купеческой дачи оценили почти в 70 млн рублей.