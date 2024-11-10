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Старинную «Колупаевскую баню» в Ижевске начали обкладывать современным кирпичом

12:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Старинную «Колупаевскую баню» в Ижевске начали обкладывать современным кирпичом
12:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
616
0
#Ижевск\n#история Ижевска\n#реставрация
Источник фото: vk.com/antey18
616
0

Первая общественная баня в городе была построена в 1917 году. 

Ижевск. Удмуртия. Старинное здание «Колупаевской бани» в Ижевске решили обложить современным кирпичом. Об этом сообщили в соцсетях культурно-исторического клуба «Антей».

Отмечается, что первую общественную баню на Долгом мосту в посёлке Ижевский завод основал купец Захар Колупаев в 1917 году. Здание не имеет охранного статуса, поэтому собственник имеет право делать с историческим объектом всё, что пожелает.

Напомним, ранее сообщалось о начале восстановительных работ на дореволюционной постройке, которую историк-краевед Евгений Шумилов предлагал вовсе снести. 

12:30, 10 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
616
0
#Ижевск\n#история Ижевска\n#реставрация