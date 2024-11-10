Старинную «Колупаевскую баню» в Ижевске начали обкладывать современным кирпичом

Ижевск. Удмуртия. Старинное здание «Колупаевской бани» в Ижевске решили обложить современным кирпичом. Об этом сообщили в соцсетях культурно-исторического клуба «Антей».

Отмечается, что первую общественную баню на Долгом мосту в посёлке Ижевский завод основал купец Захар Колупаев в 1917 году. Здание не имеет охранного статуса, поэтому собственник имеет право делать с историческим объектом всё, что пожелает.

Напомним, ранее сообщалось о начале восстановительных работ на дореволюционной постройке, которую историк-краевед Евгений Шумилов предлагал вовсе снести.