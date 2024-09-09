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В Ижевске обновили памятник на месте гибели дрессировщика Дурова

09:40, 09 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске обновили памятник на месте гибели дрессировщика Дурова
09:40, 09 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска
Фото: ИА «Сусанин»
474
0

Житель Можги Алексей Киселёв добрался до обелиска и обновил надпись.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обновили памятник на месте, где в 1928 году погиб дрессировщик Анатолий Дуров. Обелиск привёл в порядок житель Можги Алексей Киселёв.

«Первый раз побывал на этом месте 12 сентября 2021 года. И вот, решил снова вернуться сюда, но уже с определённой целью. Памятник этот находится в лесу в запустении. Указателей нет. Решил отдать дань памяти известному человеку и провести небольшую реставрацию», — написал Алексей Киселёв на своей странице в VK.

На обелиске обновлена надпись, гласящая о произошедшей здесь 96 лет назад трагедии. О трагической гибели Анатолия Дурова на охоте у «Сусанина» выходил отдельный материал. Автор обнаружил памятник на месте гибели обновлённым в субботу, 7 сентября. 

09:40, 09 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
474
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история Ижевска