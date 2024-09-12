В Ижевске удалось расшифровать сбитые дореволюционные надписи на памятнике погибшему дрессировщику Дурову

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске удалось раскрыть одну из исторических тайн, связанных с памятником на месте гибели в 1928 году дрессировщика Анатолия Дурова. Читатели сообщества «Ижевская Искра» расшифровали сбитые надписи на старом надгробии, которое в 1933 году использовали в качестве мемориала.

Напомним, старинное надгробие было взято с закрытого Троицкого кладбища, находившегося на углу современных улиц Удмуртская и Советская. Известно, что работу по сбитию старой и изготовлению новой памятной надписи выполнил рабочий Николай Первяков. Памятник установили на месте гибели Дурова 19 ноября 1933 года, ровно через пять лет со дня трагедии.