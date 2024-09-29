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Позабытую надпись нашли на доме в центре Ижевска во время реставрации

10:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Позабытую надпись нашли на доме в центре Ижевска во время реставрации
10:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
408
0
#Ижевск\n#история Ижевска\n#реставрация
Фото: Данил Ральников
408
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Картуш с «Аптекой» отсылает горожан к истории до 1956 года.

Ижевск. Удмуртия. Позабытую надпись нашли на доме в центре Ижевска во время реставрации. Об этом «Сусанину» рассказал архитектор Данил Ральников.

На улице Пушкинской продолжается реставрация «сталинок». На доме №206 в ходе работ с картуша над входом сняли слои краски и обнаружили надпись «Аптека», а также символ медицины и фармации — сосуд Гигеи.

Напомним, что в этом здании с 1956 года работал первый телецентр. Об этом говорят памятные таблички и стоящая позади телевышка. Находка реставраторов напоминает, что изначально на первом этаже здания находилось иное учреждение.

Саму находку прокомментировал в соцсетях ижевский историк-краевед Игорь Кобзев, сравнив барельеф с гербом Медичи, которые также вели свою историю с аптекарского дела.

«Геральдика и архитектура, кофейный колор (терракотовый цвет), не характерный для других сталинок в СССР на Пушкинской — отсылка к итальянскому Возрождению. Герб Медичи во Флоренции представляет собой овальный щит с шестью шарами-таблетками. Пять из этих сфер красные, а одна — голубая с французской золотой лилией. Надо раскрыть — может быть там есть шары-таблетки Медичи?», — отметил историк.

На следующей неделе реставраторы обсудят необходимость и возможность восстановления надписи.

10:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
408
0
#Ижевск\n#история Ижевска\n#реставрация