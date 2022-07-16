Глава Удмуртии: решение о строительстве многофункционального центра на месте педколледжа должны принять жители Ижевска

Ижевск. Удмуртия. На месте аварийного здания бывшего педколледжа на улице Автономной в Ленинском районе Ижевска могут построить многофункциональный центр спорта и досуга. Есть и другие предложения, окончательное решение должны принять горожане, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отмечается, что на стратегической сессии по развитию Ленинского района жителям предложили разместить там учреждение дополнительного образования или спортивный объект. Для открытия общеобразовательной школы место не годится: рядом с ним проходят трамвайные пути.

Также на здание претендуют УФСИН и Минсоцзащиты республики. Первое из указанных ведомств намерено разместить в бывшем колледже исправительный центр, второе – социальную гостиницу для лиц без определенного места жительства.

Как заявил ранее глава Удмуртии Александр Бречалов, в любом случае судьбу объекта необходимо решать с ижевчанами. Возможно, строительство удастся включить в одну из федеральных программ софинансирования, добавил руководитель региона.

Напомним, о предстоящем сносе аварийного здания стало известно весной 2021 года, об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что здесь можно построить учреждение для детского досуга, этого хотят местные жители. Куратором проекта назначен депутат Госсовета Наиль Мухамедзянов. Ему поручено организовать обсуждение конкретного наполнения будущего детского центра, отметил градоначальник.

Добавим, площадь земельного участка, на котором находится аварийное здание, составляет 10 000 кв.м. Техническое заключение о необходимости сноса бывшего педколледжа было вынесено в декабре 2020 года. Тревогу специалистов вызвало, в частности, состояние деревянных перекрытий. На территории участка имеются полуразрушенный тир и хозяйственные постройки.

Кстати, без учителей начальных классов регион не останется. Их подготовка продолжается в Удмуртском республиканском социально-педагогическом колледже на улице Труда, 88 в Устиновском районе Ижевска.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии напомнили, что помимо строительства объекта допобразования или спорта на улице Автономной, 60 в ближайшее время в Ленинском районе Ижевска планируется построить новое здание школы № 61 взамен старого и спортивный объект на территории школы №51. Также предполагается завершить реконструкцию стадиона «Локомотив», ДНТ «Спартак» и ремонт ГКБ №3. Кроме того, как уже сообщалось, в районе усиленными темпами обновляются дороги.