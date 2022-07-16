Глава Удмуртии поручил обсудить ремонт улицы Голублева в Ижевске с предпринимателями

Ижевск. Удмуртия. К реконструкции улицы Голублева в Ижевске могут привлечь владельцев расположенных на ней предприятий. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

С просьбой принять меры по ремонту дороги обратилась к руководителю региона через соцсети профсоюзный лидер РЖД в Удмуртии Анжелика Зорина. Во время рабочей поездки по Ленинскому району она показала Александру Бречалову нынешнее состояние объекта, который мог бы разгрузить улицу Азина. Однако из-за плохого состояния покрытия Голублева постоянно стоит в пробках.

Глава региона отметил, что данная улица является одним из лидеров по обращениям граждан в районе. В то же время рядом с ней расположена большая промзона с многочисленными действующими предприятиями.

«Ремонт дороги может стать точкой роста для всей территории, тут можно создать целый производственный кластер», - написал Александр Бречалов на своей странице в соцсети.

Также он поручил главе Ленинского района Рамилю Гайнуллину проработать вопрос строительства дороги при участии бизнеса. В частности, совместно можно будет разработать проектно-сметную документацию, считает руководитель региона. Кроме того, Александр Бречалов распорядился принять срочные меры по устранению ям на проезжей части. Поставлена задача включить объект в план ремонта дорог на 2024-2026 годы.

В рабочей поездке по Ленинскому району участвовали глава Ижевска Олег Бекмеметьев и министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии добавили, что общая протяженность улицы Голублева от Новоажимова до Гагарина составляет 2,3 км. Дорога не имеет твердого покрытия. Ее уже включали в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Однако из-за недочетов при прокладке под проезжей частью Голублева коммуникаций к будущему новому производству компании «Ува-молоко» работы пришлось отложить до устранения дефектов. В ценах 2021 года ремонт объекта оценивался в 120 млн рублей.

Кстати, с начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинском районе отремонтировано 27 улиц – больше, чем в других районах Ижевска. В текущем году работы запланированы на Леваневского, Гагарина, Новой, Олега Кошевого, Ангарной и Загородной, участки определят вместе с жителями. Кроме того, по проекту «Пешеходный Ижевск» построено и отремонтировано 16 тротуаров.

Из других объектов в Ленинском районе в ближайшее время планируются достройка взрослой поликлиники ГКБ №4, завершение ремонта ГКБ №3 и реконструкция Дома народного творчества «Спартак». Здесь появилась новая школа № 20 и будет построена школа № 61 взамен старого аварийного здания, благоустроены скверы Заречный и оружейника Драгунова. Также благодаря активной позиции мусульманского сообщества в районе появилась первая в городе освещенная Тропа здоровья. Добавим, как уже сообщалось, на улице Леваневского проведен первый этап реконструкции стадиона «Локомотив», на очереди – второй этап. Благодаря поддержке РЖД идет также реконструкция привокзальной площади.