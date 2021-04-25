Здание бывшего педколледжа снесут в Ленинском районе Ижевске

В перспективе здесь может появиться объект для детей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесут здание бывшего педагогического колледжа на улице Автономной. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, здание находится в аварийном состоянии.

Но построить на участке школу или детский сад нельзя. Земля для этого не годится, да и расположена она вблизи трамвайных путей. Местные жители хотели бы видеть здесь объект для детского досуга.

«План у нас такой: передаём участок на баланс города, организуем снос аварийного здания, проектируем новый объект. Скажу сразу: это вопрос не одного года», - отметил градоначальник.