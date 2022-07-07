На восстановление исторической ограды у Нацбиблиотеки Удмуртии нужно около 10 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. На восстановление исторической ограды у Национальной библиотеки Удмуртии потребуется около 10 млн рублей. Об этом «Сусанину» рассказала архитектор и реставратор Нина Степанюк.

Напомним, в мае администрация Ижевска сообщила, что восстановлением демонтированных частей ограждения занимаются специалисты ПАО «Ижсталь». Монтаж конструкций должны завершить в летний строительный период 2022 года. Утром 6 июля Нина Степанюк вместе с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым посетили производственную площадку завода.

«На «Ижстали» есть одна готовая секция. Отлиты новые столбики с шишками. Специалисты завода отливали их с уцелевших оригинальных деталей», — рассказала Нина Степанюк.

Глава Ижевска поручил ей заняться просчётом — сколько необходимо изготовить подобных деталей для восстановления ограды. После чего власти города заключат договор на изготовление конструкций.

Собеседница отметила, что, по её мнению, восстанавливать необходимо ограду целиком. При этом МУП Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» предлагает ограничиться частичным восстановлением — со стороны проезжей части улицы Советской и на участках, выходящих к памятнику В. И. Ленину. Подобная работа может обойтись примерно в 4 млн рублей. Восстановление полноценной ограды — примерно в 10 млн рублей.

Нина Степанюк рассматривает возможность установить восстановленную ограду на имеющийся бордюрный камень, как было «исторически». Новые бордюры точно повторяют периметр исторической ограды, которая также была вставлена в каменный «фундамент».

Напомним, установленную в 1958 году разборную ограду в июле 2021 года сломали рабочие, мотивировав тем, что разобрать её невозможно. Тогда администрация города сообщила, что причиной «демонтажа» стало 25%-е разрушение чугунных ограждений.

Вид ограды в 1958 году. Фото из личного архива Дмитрия Стрелкова