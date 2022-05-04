Светомузыкальное пиротехническое представление покажут в Ижевске 9 мая

Ижевск. Удмуртия. В День Победы, 9 мая, в 21:30 на набережной Ижевского пруда впервые состоится уникальное для города мероприятие — светомузыкальное пиротехническое представление «Салют Победы!». Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии Евгения Сундукова.

«На протяжении получаса будут исполнены песни военных лет в сопровождении световых и пиротехнических эффектов. Большая часть жителей приходит обычно только на салют в 22:00, а нам хочется растянуть это красивое действо. Хочется, чтобы жители, которые пришли на салют, немного прониклись Победой в Великой Отечественной войне», — рассказала Евгения Сундукова.

Для гостей праздника песни «Эхо любви», «Десятый наш десантный батальон», «Смуглянка» и другие композиции прозвучат в совершенно другом формате.

«Приходите пораньше, располагайтесь на газонах. Именно оттуда будет самый классный вид. В этом году всю технику расположат на трёх понтонах. Раньше стреляли с одного», — обратилась к ижевчанам Евгения Сундукова.

В 22:00 состоится традиционный праздничный салют под запись песни «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Напомним, ранее стал известен план мероприятий 9 мая 2022 года в Ижевске.