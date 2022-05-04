День Победы в Ижевске: программа мероприятий 9 мая

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День Победы, 9 мая, для жителей и гостей столицы Удмуртии подготовили праздничную программу. В этом году в неё включили новые моменты.

Напомним, впервые с начала пандемии «Бессмертный полк» в Ижевске и Удмуртии пройдёт вживую, а не онлайн. Также в праздничном параде впервые примет участие кинологическая группа, отдавая дань памяти участию животных на фронтах Великой Отечественной войны. Технику военных лет после парада выставят на парковке у здания правительства Удмуртии, чтобы любой желающий смог с ней ознакомиться. Также впервые пройдёт «Бал Победы», сейчас к нему готовятся на репетициях около 200 пар. Ещё одна новинка этого года — перед салютом гостям праздника покажут световое пиротехническое представление. Подробная программ праздника Дня Победы в Ижевске:

09:00 – 10:00 — Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Центральная площадь Ижевска

10:00 – 11:00 — Парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртии.

11:00 – 12:00 — Всероссийская акция памяти «Бессмертный полк». Маршрут: улица Бородина, Центральная площадь, улица Пушкинская, площадь у администрации Ижевска.

12:30 – 15:00 — Легкоатлетическая «Эстафета мира». Маршрут: Центральная площадь, улица Пушкинская, улица Красногеройская, улица Коммунаров, улица Лихвинцева, улица Пушкинская.

16:00 – 17:00 — Финал республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на героев».

17:30 – 19:00 — Бал Победы.

19:00 – 20:00 — Театрализованный концерт Государственного национального театра Удмуртии «Салют Победы!».

20:00 – 21:00 — Концертная программа Государственного ордена Дружбы народов академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас» имени А. В. Мамонтова «Этих дней не смолкнет слава!».

21:00 – 22:00 — Спектакль Государственного русского драматического театра Удмуртии «Когда-нибудь мы вспомним это...».

Набережная Ижевского пруда

12:00 – 14:00 — Концерт «Дети мира».

19:00 – 19:30 — Сводный хор отцов и сыновей «Вставай, страна огромная!».

19:30 – 20:00 — Концерт ансамбля «Шулдыр ӝыт», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

20:00 – 21:30 — Концерт «Песни нашей Победы. Лучшие».

21:30 – 22:00 — Праздничное световое пиротехническое представление «Салют Победы!», посвящённое 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

22:00 — Праздничный салют.

Площадки города Ижевска «Удмуртия. Путь к Победе»

10:30 – 13:00 — Концертная программа «Город доблести и славы трудовой», посвящённая трудовым подвигам жителей Ижевска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Площадь у администрации Ижевска.

09:00 – 18:00 — Патриотическая акция «Арсенал Победы». Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда.

09:00 – 18:00 — Акция «Ушла война. Осталась память» по поиску родственников по «Книге Памяти Удмуртской Республики». Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда.

11:00 – 15:00 — Театрализованная программа «Победой жил завод родной», посвящённая вкладу заводов Удмуртии в Победу. Центральная площадь Ижевска.

11:00 – 15:00 — Выставка военной техники предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртии и ретро автомобилей. Парковка у дома правительства Удмуртии.

11:00 – 15:00 — Культурная программа «Ради Победы! Вормон понна!», посвящённая подвигу сельских тружеников Удмуртии в годы войны. Улица Наговицына.

11:00 – 15:00 — Праздничная программа «В лесу прифронтовом», посвящённая партизанам из Удмуртии. Площадь у Госсовета республики.

11:00 – 15:00 — Театрализованная программа «На защите Родины со скальпелем в руках», посвящённая подвигам медицинских работников в эвакогоспиталях Удмуртии. Площадка у светомузыкального фонтана на Центральной площади.

11:00 – 15:00 — Молодёжно-спортивная площадка «Их труд – их подвиг», посвящённая подвигу народа Удмуртии в строительстве железной дороги Ижевск-Балезино. Нижняя площадка между киноцентром «Россия» и ДК «Металлург».

11:00 – 15:00 — Концертная программа, посвящённая победному 1945 году. Ротонда за домом правительства Удмуртии.

10:00 – 18:00 — День открытых дверей юнармейского поста №1 у монумента боевой и трудовой славы. Улица 50-летия Октября, 10.

11:20 — Акция «Вальс Победы». Перрон аэродрома АО «ИжАвиа».

14:00 — Акция «Голубь Мира». Площадка у музея имени М. Т. Калашникова.

18:00 – 20:00 — Культурная реконструкция победного Ижевска 1945 года «РиоРита – радость Победы». Ротонда за домом правительства Удмуртии.

11:00 – 18:00 — Семейный праздник «Победный май на улице Бородина». Музей имени М. Т. Калашникова.

11:00 – 18:00 — Интерактивная программа «Тыловой рубеж». Шатёр на площадке у музея имени М. Т. Калашникова.