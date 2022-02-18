Почти 208 млн рублей направят на строительство новых сооружений станции подготовки воды «Кама — Ижевск» в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. На строительство станции подготовки воды «Кама — Ижевск», расположенной в границах «Ижводоканала» на Воткинском шоссе, направят почти 208 млн рублей в 2022 году. Адресную инвестиционную программу за подписью премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова опубликовали на портале главы и правительства республики.

Напомним, строительство сооружения началось в 2021 году.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе «Ижводоканала», финансирование строительства производится за счёт средств федеральной программы «Чистая вода», входящей в нацпроект «Жильё и городская среда», реализуемой Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ при поддержке Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.

По данным адресной инвестпрограммы, на строительство сооружений повторного использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадка горизонтальных отстойников планируется выделить 207 млн 981 тыс. рублей. Из них 39 млн 516 тыс. рублей — бюджет Удмуртии, 168 млн 465 тыс. рублей — федеральный бюджет.

Напомним, что обеспечение населения чистой водой из поверхностных водных объектов в большинстве случаев решается с помощью водоподготовки с применением реагентной обработки, отстойников или фильтровальных сооружений. Фильтры нуждаются в регулярной промывке, для этих целей используется чистая вода. На промывку песчаной загрузки скорых фильтров расходуется до 10% воды, подготовленной на водоочистной станции предприятия.

«Это огромные расходы, так как энергозатраты на доставку воды из Камы на расстояние более 50 км и на её реагентную обработку составляют немалые суммы. Благодаря внедрению новых технологий промывные воды можно будет использовать многократно. Это, во-первых, экономия ресурсов. Во-вторых, экологическая безопасность: новый цех позволит ликвидировать слив промывной воды в объекты природы», — рассказали в «Ижводоканале».

Проект планируется реализовать в течение трёх лет, в 2021 – 2023 годах. Средняя суточная производительность — 16 200 кубометров промывных вод от станции водоподготовки «Кама — Ижевск».