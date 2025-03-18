Ижевск. Удмуртия. Пост директора «Ижводоканала» покинул Дмитрий Муханов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

17 марта в «Ижводоканале» прошло совещание с руководителями подразделений предприятия. Во время него директор «Ижводоканала» Дмитрий Муханов сообщил, что покидает свой пост.

«У меня сегодня последний рабочий день на «Ижводоканале». Действие контракта завершилось. Искренне благодарю каждого из вас и всех сотрудников за совместную работу в течение четырех лет», — прокомментировал Дмитрий Муханов.

Исполнять обязанности руководителя ресурсоснабжающей организации Ижевска стал замдиректора по строительству и реконструкции Альберт Ромашко.

Напомним, что Дмитрий Муханов стал директором предприятия в марте 2021 года.