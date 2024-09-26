Фальшивые сотрудники «Ижводоканала» обманом заполучили у ижевчан более 500 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мошенники притворились сотрудниками «Ижводоканала» и обманом заполучили у горожан более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С апреля по октябрь 2022 года семь мужчин возрастом от 25-30 лет под видом сотрудников «Ижводоканала» навязывали горожанам услуги по установке фильтров для трубопроводной воды. Они распространяли ложную информацию, что поступающая в дом вода непригодна для питья, поэтому обязательно нужно обзаводиться системой очистки.

Жертвами в основном становятся пожилые люди. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Жителей Ижевска просят быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и не выдавать им личную информацию. Отметим, что работники «Ижводоканала» не занимаются установкой, проверкой или заменой квартирных счетчиков, а также не подбирают бытовые фильтры очистки воды и не отбирают пробы воды по собственной инициативе.