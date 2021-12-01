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Огни на главной новогодней ёлке Ижевска зажгут 17 декабря

13:05, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
Огни на главной новогодней ёлке Ижевска зажгут 17 декабря
13:05, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#городская среда
Фото: ИА «Сусанин»
94
0

Длинна гирлянды составляет 140 метров.

Ижевск. Удмуртия. Огни на главной новогодней ёлке Ижевска, которая украшает Центральную площадь, зажгут 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Иллюминация выполнена в стилистике удмуртских узоров. Размер гирлянды — 140 метров. Сама ель в высоту 20 м. Также новогодние красавицы появятся в Сквере Металлургов, Сквере Оружейника Драгунова, Сквере Рябиновый, Парке Космонавтов и на площадке у ТРК «Столица».

Уже сегодня, 1 декабря, будет зажжено праздничное оформление улиц.

Напомним, что к 31 декабря на Центральной площади построят ледовый городок, посвящённый сказке «12 месяцев».

13:05, 01 декабря, 2021
Юрий Абашев
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новый год\n#городская среда
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