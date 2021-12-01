Огни на главной новогодней ёлке Ижевска зажгут 17 декабря

Длинна гирлянды составляет 140 метров.





Ижевск. Удмуртия. Огни на главной новогодней ёлке Ижевска, которая украшает Центральную площадь, зажгут 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Иллюминация выполнена в стилистике удмуртских узоров. Размер гирлянды — 140 метров. Сама ель в высоту 20 м. Также новогодние красавицы появятся в Сквере Металлургов, Сквере Оружейника Драгунова, Сквере Рябиновый, Парке Космонавтов и на площадке у ТРК «Столица».

Уже сегодня, 1 декабря, будет зажжено праздничное оформление улиц.

Напомним, что к 31 декабря на Центральной площади построят ледовый городок, посвящённый сказке «12 месяцев».