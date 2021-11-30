Ледовый городок на Центральной площади Ижевска посвятят сказке «12 месяцев»

Городок планируют сдать к 31 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Концепция ледового городка на Центральной площади Ижевска будет соответствовать сюжету сказки «12 месяцев». Заготовка материалов для строительства горок, скульптур и декоративных элементов начнется ориентировочно через неделю, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на эфир радио «Комсомольская правда-Ижевск».

На входе в ледовый городок гостей будет встречать «Замок королевы с часами». Центром притяжения посетителей станет лабиринт «Сказочный новогодний лес», где будет гореть живой костер в окружении скульптур двенадцати братьев-месяцев.

Каждый желающий сможет сделать снимок с той из фигур, которая обозначает месяц его рождения, и выложить фото в социальных сетях с соответствующим хэштегом, к примеру, яфевраль и так далее.

Также на площади планируется построить большие горки для ребят постарше, двускатные спуски для малышей, ледовые чаши и лабиринт. Как и в прошлом году, будет установлена отдельная горка для детей с ограниченными возможностями здоровья - с элементами поручней и пандусов.

Городок украсят непременные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Сдать все объекты планируется до 31 декабря.