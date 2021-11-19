Администрация Сарапула: отсутствие паспорта готовности не повлияет на прохождение отопительного сезона в городе

Коммунальные службы Сарапула продолжают устранять замечания Ростехнадзора по поводу состояния систем теплоснабжения.

Сарапул. Удмуртия. Отсутствие паспорта готовности не должно повлиять на прохождение отопительного сезона в Сарапуле. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации города.

Напомним, Сарапул оказался единственным из городов и районов Удмуртии, не получившим от Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному периоду 2021-2022 года.

Ранее обслуживанием сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в рамках концессионного соглашения с администрацией Сарапула занималось ООО «Губахинская энергетическая компания», которое также является основным поставщиком теплоэнергии в город. В декабре 2020 года муниципалитет расторг концессию, в апреле 2021 года апелляционный суд подтвердил это решение.

Тепловые сети были переданы в хозяйственное ведение МУП «Городские ТеплоСистемы», подготовку к сезону 2021-2022 года вели его специалисты. С учетом последствий прошлой аномально холодной зимы и высоким износом тепловых коммуникаций, работы шли не без трудностей. Несмотря на предпринятые усилия, до 15 ноября муниципальному предприятию не удалось устранить часть замечаний комиссии Ростехнадзора.

Также стоит напомнить о тех проблемах, которые возникли в Сарапуле на старте нынешнего сезона. До середины сентября, когда в Удмуртии было объявлено о запуске отопления, несколько объектов социальной сферы и около половины жилого фонда оставалось без тепла. Ситуацию взял на контроль председатель правительства республики Ярослав Семенов, теплоснабжение удалось запустить.

По информации управления ЖКХ администрации Сарапула, все коммунальные объекты на текущий момент работают в штатном режиме. Потребители обеспечены отоплением и горячим водоснабжением в полном объеме, теплоснабжающие организации имеют необходимые силы и средства, а также запас материалов для своевременного устранения аварийных ситуаций. Работа по устранению замечаний продолжается, после чего город сможет претендовать на получение акта готовности к отопительному периоду.

«Таким образом, отсутствие паспорта готовности не может повлиять на прохождение отопительного периода 2021-2022 годов», - говорится в сообщении сарапульского муниципалитета.

Крупные аварии на трубопроводах и неизбежные при этом потери теплоносителя серьезно осложняют работу Сарапульской ТЭЦ, которая принадлежит «Губахинской энергетической компании». Но, как сообщил «Сусанину» генеральный директор «ГЭК» Алексей Колесник, компания с пониманием относится к тем сложностям, с которыми столкнулись администрация города и работники муниципального предприятия при подготовке к новому отопительному сезону.

«В безаварийном прохождении отопительного периода заинтересованы все – и мы, как ресурсоснабжающая организация, и администрация города, и, в первую очередь, потребители. Со своей стороны мы можем гарантировать бесперебойную подачу тепла в город и готовы оказать любое содействие муниципалитету и коммунальным службам, чтобы предстоящую зиму Сарапул пережил без серьезных проблем с отоплением», - подчеркнул Алексей Колесник.

Поясним: в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации, муниципальное образование, не получившее паспорт готовности до 15 ноября, обязано продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение выданных комиссией замечаний.

Затем проводится повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта на текущий сезон.

Паспорт выдается Ростехнадзором и подтверждает общую техническую готовность муниципального образования к отопительному периоду. Благодаря этому документу муниципалитет может рассчитывать на некоторые преференции. Например, участвовать в различных федеральных программах и конкурсах, где наличие паспорта готовности является важным условием. Также подтвержденное Ростехнадзором заключение служит одним из критериев оценки деятельности органов местного самоуправления.

Выдавая администрации муниципального образования паспорт готовности, Ростехнадзор автоматически разделяет с ней ответственность в случае аварийных ситуаций. Имея на руках только акт готовности, муниципалитет полностью отвечает за коммунальные эксцессы.