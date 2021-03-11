Апелляционный суд подтвердил расторжение концессии между администрацией Сарапула и ГЭК по управлению теплосетями

Тяжбы велись с 2019 года.
Сарапул. Удмуртия. Апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции о расторжении концессионного соглашения администрации Сарапула и Губахинской энергетической компании по управлению теплосетями города. Об этом пишет «Интерфакс».
Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Перми оставил решение без изменения, а жалобу ГЭК без удовлетворения.
Напомним, концессия была заключена в 2019 году на срок до 2043 года. Уже в октябре из-за долгов теплоснабжающей компании перед газовиками в Сарапуле ввели режим повышенной готовности. Компании дали срок - до зимы устранить нарушения в теплоснабжении. Поскольку обязательств организация не выполнила, в декабре 2019 года администрация подала иск в суд с требованием расторгнуть соглашение с ГЭК. Арбитражный суд Удмуртии иск удовлетворил, после чего бывший концессионер подал апелляцию.
Тогда же директор Губахинской энергетической компании Алексей Колесник связывал возникшую ситуацию с тем, что власти Сарапула затянули сроки заключения концессионного соглашения, из-за чего выполнить его условия без причинения неудобств было невозможно.