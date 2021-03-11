Апелляционный суд подтвердил расторжение концессии между администрацией Сарапула и ГЭК по управлению теплосетями

Тяжбы велись с 2019 года.

Сарапул. Удмуртия. Апелляционный суд поддержал позицию суда первой инстанции о расторжении концессионного соглашения администрации Сарапула и Губахинской энергетической компании по управлению теплосетями города. Об этом пишет «Интерфакс»

Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд Перми оставил решение без изменения, а жалобу ГЭК без удовлетворения.

Тогда же директор Губахинской энергетической компании Алексей Колесник связывал возникшую ситуацию с тем, что власти Сарапула затянули сроки заключения концессионного соглашения, из-за чего выполнить его условия без причинения неудобств было невозможно.