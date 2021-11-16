Сарапул не получил паспорт готовности к отопительному сезону

Причиной задержки стало расторжение концессии.

Сарапул. Удмуртия. Сарапул стал единственным городом в Удмуртии, который не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Причиной задержки в получении этого важного документа стало расторжение концессионного соглашения между властями города и «Губахинской энергетической компанией» (ГЭК). Все объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, являющиеся предметом концессии, были переданы в хозяйственное ведение МУП «Городские ТеплоСистемы».

Предприятие совместно с администрацией города выполнило комплекс работ по подключению к ресурсу объектов ЖКХ и соцсферы. Однако часть замечаний, выданных комиссией Ростехнадзора, не удалось устранить в срок до 15 ноября — последний день для получения паспорта.

Работа по устранению замечаний продолжается. Только после этого город может рассчитывать на получение акта готовности к отопительному периоду.

Напомним, концессия с ГЭК была заключена летом 2019 года, но в октябре из-за долгов компании за газ в Сарапуле ввели режим повышенной готовности. Были опасения, что по вине ГЭКа жители останутся без тепла.

Следующей осенью городские власти заговорили о том, чтобы разорвать контракт – в декабре 2020 года концессия была расторгнута, несмотря на то, что ответчик предлагал Сарапулу заключить мировое соглашение. Весной 2021 года апелляционный суд подтвердил расторжение концессии между Сарапулом и ГЭК.