Фильм о еврейской составляющей Ижевска занял 3 место в конкурсе «Еврейская Россия»

В нём рассказывали о районе города, в котором раньше проживало много евреев.

Ижевск. Удмуртия. Фильм от Музея Ижевска стал одним из победителей конкурса «Еврейская Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всероссийский конкурс видеоработ «Еврейская Россия» прошел впервые в этом году. Участники снимали видео, посвященные еврейским составляющим их городов. Ограничений по жанру или формату работ не было.

Из 50 роликов, которые пришли со всех уголков страны, фильм «Еврейский городок» Музея Ижевска занял 3 место. Он посвящен «Еврейскому городку» — району, в котором проживали специалисты Мотозавода, эвакуированные в Ижевск во время Великой Отечественной войны. Район получил такое название из-за высокого количества проживающих в нем евреев. Основой видеоролика послужили интервью жительниц этого района из архива устной истории музея.

Российский еврейский конгресс отметил умение работников Музея Ижевска разглядеть в деталях прошлого важное для последующих поколений.