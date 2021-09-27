Купающиеся горожане повредили три двигателя светомузыкального фонтана в Ижевске

Фонтан закрыли до весны.

Ижевск. Удмуртия. Консервацию светомузыкального фонтана начали на Центральной площади Ижевска. Как пояснил журналистам в понедельник, 27 сентября, начальник производственного участка МУП СПДУ Антон Колчанов, по регламенту фонтан необходимо консервировать, когда наружная температура воздуха составляет ниже +5 градусов Цельсия.

«На это неделе ночью уже ожидается отрицательная температура. Поэтому по согласованию с заказчиком, службой благоустройства и дорожного хозяйства, мы согласовали консервацию фонтана с 27 сентября», — рассказал Антон Колчанов.

Специалисты уже слили воду, занимаются промывкой подземной чаши. Со вторника начнут закрывать крышками форсунки. Делается это для того, чтобы вместе с талым снегом внутрь фонтана не попадала грязь.

Антон Колчанов пояснил, что после консервации на диагностику снимут и отправят три шаговых двигателя, отвечающих за движением форсунок — струи фонтана двигаются. Снять данные двигатели при наполненной чаше было невозможно.

«Три двигателя отвезём на базу, продиагностируем. Потому что работают со сбоем, периодически угол наклона у них менялся. Издержки производства. Дети купаются в фонтане, зажимают струи ногами, руками, увеличивается нагрузка на движение форсунок. Они не выдерживают», — подчеркнул Колчанов.

Он также отметил, что во время работы полностью чашу объёмом в 130 куб. м спускали ежемесячно. Хотя в жаркие дни приходилось делать это чаще из-за того, что вода быстро загрязнялась и становилась зелёной.

После консервации подземное помещение будут регулярно проверять. Здесь останутся работать дренажные насосы для дождевой и талой воды. Стоки попадают в чашу фонтана, сливаются в дренажный приямок и автоматически выбрасываются в ливневую канализацию.

Ориентировочно заработает фонтан к майским праздникам. Зависеть это будет от погодных условий.