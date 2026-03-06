Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске выделили 3 миллиона рублей на содержание светомузыкального фонтана на Центральной площади

10:00, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске выделили 3 миллиона рублей на содержание светомузыкального фонтана на Центральной площади
10:00, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонтан
Источник фото: ИА «Сусанин»
86
0

Объявлен конкурс по поиску подрядчика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для обслуживания и содержания светомузыкального фонтана на Центральной площади города. На эти цели из бюджета муниципального образования планируется направить до 3 миллионов рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит обеспечивать работу фонтана на протяжении всего 2026 года. В перечень работ входит ежедневный технический осмотр, регулировка инженерных систем, а также сезонная расконсервации и подготовка оборудования. Подрядчик должен будет следить за температурой в техпомещениях, проверять заземление насосов, чистить дренажные системы, а также обеспечивать подключение лазерного оборудования, диапроекторов и компьютеров, отвечающих за визуальное сопровождение работы фонтана.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:00, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
86
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонтан