Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для обслуживания и содержания светомузыкального фонтана на Центральной площади города. На эти цели из бюджета муниципального образования планируется направить до 3 миллионов рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит обеспечивать работу фонтана на протяжении всего 2026 года. В перечень работ входит ежедневный технический осмотр, регулировка инженерных систем, а также сезонная расконсервации и подготовка оборудования. Подрядчик должен будет следить за температурой в техпомещениях, проверять заземление насосов, чистить дренажные системы, а также обеспечивать подключение лазерного оборудования, диапроекторов и компьютеров, отвечающих за визуальное сопровождение работы фонтана.