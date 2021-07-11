В Ижевске энергетики синхронизировали замену двух участков теплосетей, проходящих под улицей Пушкинской

На выходные проезжая часть была перекрыта.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идут масштабные работы по перекладке теплосетей в районе улицы Пушкинской. Для этого энергетики были вынуждены перекрыть движение по автомагистрали на три дня. Как сообщили в Удмуртских тепловых сетях, проезд откроют утром 12 июля.

«Работы на перекрёстке с Широким - часть большого проекта реконструкции квартальных теплосетей в рамках концессии. По завершении будет повышена надёжность теплоснабжения для жителей 21 дома. Одновременно с этим на Красногеройской выполняется программа модернизации магистральных теплосетей - здесь идёт перекладка 1 км труб диаметром 400 мм. От них запитаны 25 домов и социальных объектов», — отметил замдиректора филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Ярослав Балобанов.

Теплоснабжающая компания синхронизировала работы в одном районе, чтобы за раз управиться на двух сложных участках “перехода” улицы Пушкинской, минимизировав тем самым неудобства для горожан.

На время работ движение общественного транспорта перенаправили на другие улицы. Так, троллейбусные маршруты № 1 и № 7 пустили по улице Удмуртской, а маршрут № 4 был закрыт. Автобусы также перевели на другие схемы движения.

По завершению земляных работ энергетики уложат щебень и первый слой асфальта. В течении недели дорожное полотно окончательно восстановят. Гарантия на новое покрытие составит 4 года.

Реконструкция теплосетей в микрорайонах улицы Пушкинской и на улице Красногеройской продлится до конца августа. Для того, чтобы избежать длительного перерыва горячего водоснабжения жителей, организованы временные схемы подачи ресурса. Перерывы в его поставке происходят лишь на период монтажа альтернативной линии и врезки новых труб, следовательно много времени не занимают.