Дефекты «всплыли» после схода снега на Центральной площади Ижевска

На плитке появились трещины, на перилах – ржавчина.

Ижевск. Удмуртия. После зимы на Центральной площади Ижевска появились дефекты. Фотографиями поделились в сообществе «Городские проекты в Ижевске».

После того, как снег сошел, стало видно, что в некоторых местах поломалась плитка, просели решетки ливневок, появилась ржавчина на перилах.

Как написал в соцсети «ВКонтакте» глава Октябрьского района Алексей Девяткин, при наступлении благоприятной погоды подрядчик выполнит ремонтные работы.

Напомним, первый этап благоустройства Центральной площади был завершен осенью 2019 года. Зимой на новой плитке обнаружили трещины, которую устранил подрядчик.

В настоящее время там реконструируют спуски, а к лету будет готова пергола.