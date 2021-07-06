Художники Ижевска раскрасили стену здания в Летнем саду

В городе прошел фестиваль уличного искусства «ИжАрт».

Ижевск. Удмуртия. В Летнем саду появился новый арт-объект. Об этом сообщает оператор общественных пространств города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшие выходные в Летнем саду прошел фестиваль уличного искусства «ИжАрт». На нем 10 участников с помощью баллончиков преобразили стену старого здания парка. Профессиональные стрит-арт художники и художники-любители трудились все выходные и раскрасили почти 100 квадратных метров.

Все эскизы, нарисованные участниками, композиционно соединили в одну большую работу. Для них заранее было предложено 8 тем: развитие науки и технологий будущего Удмуртской Республики, освоение космоса, герои науки, люди, преобразовывающие мир, профессии Удмуртской Республики будущего, современное искусство, музыка, активный образ жизни и социальные сети.

Также 2 и 3 июля в парке прошли разнообразные лекции и мастер-классы по современному искусству.